India-Pakistan: presidente Usa Trump sollecita riduzione tensioni (6)

- Le restrizioni alla libertà di movimento nel Kashmir indiano verranno allentate dopo il Giorno dell’indipendenza, celebrato dall’India ieri, 15 agosto. Lo ha annunciato il governatore dello Stato di Jammu e Kashmir, Satya Pal Malik, precisando però che il taglio delle linee telefoniche e di Internet rimarrà in vigore. “Non vogliamo concedere quello strumento al nemico, sino a quando le cose si saranno assestate”, ha dichiarato il governatore in una intervista al quotidiano “Times of India”, circa dieci giorni dopo la decisione di Nuova Delhi di revocare lo statuto speciale costituzionale concesso al Kashmir Indiano. “Tra una settimana o dieci giorni le cose andranno a posto, e potremo riaprire gradualmente le linee di comunicazione”, ha affermato Malik. Sringar e le altre città del Kashmir indiano restano presidiate da decine di migliaia di militari, inviati dalle autorità indiane dopo la decisione del 4 agosto scorso di privare la regione a maggioranza musulmana dello statuto speciale. (segue) (Was)