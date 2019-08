Giappone: Tokyo appronta nuove ambulanze in vista delle Olimpiadi estive

- Il Dipartimento dei vigili del fuoco di Tokyo si sta attrezzando con nuove ambulanze e servizi di assistenza multilingue in vista delle Olimpiadi estive del prossimo anno, per premunirsi da casi di infarto o colpi di calore causati dalle elevate temperature che gravano sulla capitale giapponese nel periodo estivo. Durante l’estate del 2018, segnata da temperature record, ben 8.295 persone nell’area metropolitana di Tokyo sono state soccorse da ambulanze e ricoverate per malori causati dal caldo. Il comitato organizzatore dei Giochi e il governo metropolitano di Tokyo sono al lavoro per mitigare i rischi per i visitatori, ma si stanno anche premunendo in vista di un brusco aumento delle domande di assistenza sanitaria emergenziale. Ad oggi il dipartimento dei Vigili del fuoco di Tokyo, che gestisce anche i servizi di ambulanza, dispone di circa 260 veicoli per il soccorso medico, e il ricambio della flotta avviene a intervalli di circa sei anni, con alcune delle ambulanze più vecchie tenute n riserva per situazioni di emergenza. (segue) (Git)