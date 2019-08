Giappone: Tokyo appronta nuove ambulanze in vista delle Olimpiadi estive (7)

- Takeda era tornato a dirsi innocente a febbraio, di fronte al consiglio esecutivo del Joc. Il funzionario si era scusato per aver causato discredito all’Organizzazione: “Mi impegno solennemente a lavorare da questo momento in poi per fugare qualunque sospetto”, aveva detto il funzionario, riferendosi alle presunte tangenti pagate per garantire la selezione della candidatura di Tokyo ad ospitare le Olimpiadi estive del 2020. L’ormai ex presidente del Joc aveva confermato di essere già stato interrogato dalle autorità francesi a Parigi, lo scorso dicembre. (Git)