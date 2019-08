Cina: banca centrale effettua nuova taglio di fatto dei tassi (2)

- Lo yuan si è ulteriormente indebolito, scivolando a 7,0707 contro il dollaro durante le contrattazioni sulla borsa di Shanghai la scorsa settimana, ai minimi da marzo 2008, prima di assestarsi a fine seduta a 7,0679. L’andamento dello yuan aumenta le speculazioni in merito alla volontà di Pechino di tollerare un graduale declino della valuta cinese di pari passo con l’intensificazione delle tensioni commerciali con gli Stati Uniti. La Banca popolare cinese ha abbassato il proprio tasso di riferimento giornaliero per l’ottava seduta consecutiva, a 7,0211 sul dollaro. In Cina il cambio può oscillare soltanto del 2 per cento in un senso o nell’altro rispetto a tale valore di riferimento. Lo yuan è scivolato sotto la soglia psicologica di 7 a 1 sul dollaro il 5 agosto, dopo l’annuncio di Washington di nuovi dazi a carico delle merci cinesi. (segue) (Cip)