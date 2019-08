Malesia-Ue: premier Mahathir valuta ricorso a tribunale contro bando a olio di palma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Malesia, Mahathir Mohamad, ha ribadito che il suo paese, secondo produttore mondiale di olio di palma dopo l’Indonesia, sta valutando il ricorso alla Corte di giustizia internazionale in risposta ai provvedimenti contro tale prodotto adottati dall’Unione europea. Intervistato dal quotidiano “Nikkei”, Mahathir ha reiterato la critica alla campagne negative contro l’olio di palma intraprese in europea, rafforzate dalla recente adozione, nel Vecchio continente, di provvedimenti che puntano a eliminare gradualmente i biocarburanti a base di tale risorsa. Sia la Malesia che l’Indonesia hanno già segnalato di essere pronte a rivolgersi all’Organizzazione mondiale del commercio contro i provvedimenti dell’Ue. Malesia e Indonesia continuano a dominare il mercato globale dell’olio di palma, con una produzione annua rispettivamente di 20 e 43 milioni di tonnellate, alimentata dalla domanda di Cina e India. Indonesia e Malesia riforniscono congiuntamente circa l’85 per cento del mercato globale dell’olio di palma. (segue) (Fim)