Malesia-Ue: premier Mahathir valuta ricorso a tribunale contro bando a olio di palma (3)

- Il governo della Malesia ritiene che un recente accordo regionale per il potenziamento delle relazioni con l’Unione europea (Ue) debba essere sospeso alla luce della disputa commerciale sull’olio di palma in atto con l’Ue. La Malesia e altri nove paesi dell’Associazione delle Nazioni del Sud-est Asiatico (Asean) hanno pubblicato il 21 gennaio scorso un comunicato congiunto con l’Ue per l’elevazione delle relazioni al livello di “partenariato strategico”. La Malesia, però, ha fatto un passo indietro nei giorni scorsi, affermando che il piano dovrebbe essere congelato alla luce del trattamento riservato da Bruxelles alle importazioni di olio di palma; Malesia e Indonesia, assieme, detengono l’85 per cento della produzione mondiale. “L’Indonesia ha formulato la medesima raccomandazione”, recita un comunicato del ministero degli Esteri malese pubblicato il mese scorso. Sia Giacarta che Kuala Lumpur contestano la risoluzione non vincolante adottata dall’Ue nel 2017, che prevede il divieto ad impiegare olio di palma nei biocarburanti entro il 2020. (segue) (Fim)