Malesia-Ue: premier Mahathir valuta ricorso a tribunale contro bando a olio di palma (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione dell’olio di palma, ha argomentato il presidente Widodo, è una delle soluzioni disponibili per alleviare il problema della povertà, ridurre il divario di sviluppo e realizzare una crescita economica inclusiva. Attualmente circa 17 milioni di indonesiani, direttamente o indirettamente, sono legati a questo segmento; circa il 42 per cento delle piantagioni, inoltre, è di proprietà di piccoli agricoltori. Il governo di Giacarta, ha assicurato Widodo, è impegnato sui temi della sostenibilità e sta lavorando per la messa a punto della certificazione Ispo: Indonesia Sustainable Palm Oil. (Fim)