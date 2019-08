Indonesia: presidente Widodo invita alla calma dopo proteste violente Papua Occidentale (8)

- All’inizio di gennaio, un cittadino polacco accusato di aver pianificato un golpe con un gruppo armato indipendentista di Papua è divenuto il primo cittadino straniero incriminato per tradimento in Indonesia. Stando alla pubblica accusa, il 39enne Jakob Skrzypski si è unito all’Esercito nazionale di liberazione di Papua, e si è offerto di procurare armi al gruppo per rovesciare le autorità governative in quella provincia orientale del paese. Se giudicato colpevole, Skrzypski sconterà una pena detentiva di vent’anni. Il polacco è stato costretto a prendere parte all’udienza dopo aver intentato uno sciopero della fame in carcere, nel tentativo di boicottare il processo a suo carico. (segue) (Fim)