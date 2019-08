Brasile: la Camera vota questa settimana legge che regola porto d'armi

- La Camera dei deputati brasiliana sarà convocata in seduta plenaria questa settimana per votare il disegno di legge presentato dal governo che stabilisce nuove regole per la concessione del porto d'armi. La scorsa settimana, la Camera in seduta plenaria ha approvato il regime di urgenza relativo alla proposta. Il governo ha presentato un disegno di legge per regolamentare la materia, dopo che lo scorso 25 giugno il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro aveva revocato due decreti legge firmati lo scorso 15 gennaio e lo scorso 7 maggio che facilitano l'acquisto, la detenzione e il porto di armi e munizioni. (segue) (Brb)