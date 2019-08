Roma: rubano trolley al Disney store di via del Corso, 2 uomini in manette

- Ieri pomeriggio, due sudamericani di 42 e 24 anni hanno rubato un trolley con personaggi della Disney dallo store di via del Corso, ma sfortunatamente per loro all’uscita li attendevano i carabinieri della stazione di via Vittorio Veneto che li stavano pedinando da un po'. I due ladri, infatti, già noti ai militari, erano stati notati nella zona di piazza Barberini. Quando sono entrati nel negozio di via del Corso, ai carabinieri è bastato attenderli all’uscita con la merce rubata per arrestarli con l’accusa di furto aggravato. Il trolley è stato restituito al direttore del negozio mentre i due ladri sono stati trattenuti in attesa del rito direttissimo. (Rer)