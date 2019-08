America Latina: indici gradimento, presidente cileno Pinera in testa alla classifica

- Gli indici di gradimento del presidente cileno, Sebastian Pinera, hanno superato quelli relativi a tutti gli altri capi di Stato del continente latinoamericano. Lo si apprende grazie ad un sondaggio condotto lo scorso mese dall’istituto Ipsos. Lo studio vede Pinera al primo posto con il 68 per cento dei voti, seguito dal presidente uruguayano Tabaré Vazquez con il 65 per cento. Al terzo posto si è invece classificato il capo dello Stato colombiano, Ivan Duque (53 per cento dei voti), seguito dagli omologhi di Perù ed Ecuador, Martin Vizcarra e Lenin Moreno, entrambi al 51 per cento. L’indice di gradimento più basso è stato invece assegnato al presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, con solo il 3 per cento dei consensi. (Abu)