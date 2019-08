Imprese: Usa, aziende potranno continuare a collaborare con Huawei per altri 90 giorni (3)

- Il miliardario fondatore di Huawei Technologies, Ren Zhengfei, intende lanciare una riorganizzazione quinquennale del colosso cinese dell’elettronica per le comunicazioni, per dar vita a una “armata di ferro” in grado di resistere alla campagna di boicottaggio globale degli Stati Uniti e di affermarsi come leader mondiale del 5G. In una circolare interna visionata da “Bloomberg”, Ren avverte che il business dell’elettronica per il consumo di Huawei di trova di fronte a una “dolorosa lunga marcia” necessaria a sopravvivere alla minaccia esistenziale rappresentata dall’inserimento nella lista nera del dipartimento del Commercio Usa. La nota del fondatore di Huawei pare anticipare la rimozione di intere divisioni o organizzazioni aziendali ritenute non necessarie o ridondanti, anche se nel documento manca qualunque dettaglio in merito alla futura ristrutturazione. “Dobbiamo completare una rivoluzione in condizioni aspre e difficili, e ar vita a una invincibile armata di ferro che possa aiutarci a conseguire la vittoria”, recita la circolare datata 2 agosto. “Dobbiamo assolutamente completare questa riorganizzazione entro tre o cinque anni”. (segue) (Was)