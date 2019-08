Imprese: Usa, aziende potranno continuare a collaborare con Huawei per altri 90 giorni (8)

- La Camera e il Senato federali degli Stati Uniti hanno introdotto alla fine del mese scorso una legislazione bipartisan, “The Future 5G Future Act di Defending America”, per impedire all'amministrazione Trump di rimuovere il gigante cinese delle telecomunicazioni Huawei dalla lista nera del dipartimento del Commercio senza l'approvazione del Congresso. Il disegno di legge presentato al Senato dai senatori repubblicani Tom Cotton, Marco Rubio e Mitt Romney e dai senatori democratici Chris Van Hollen, Mark Warner e Richard Blumenthal, è stato studiato per conferire al Congresso l'autorità di porre il veto a qualsiasi esenzione che cerchi di consentire alle società statunitensi di fare affari con Huawei. Nella Camera dei rappresentanti, Democratici e Repubblicani si sono riuniti per presentare una proposta analoga. (segue) (Was)