Rifiuti Roma: Costa, ok Regione Marche mostra valore collaborazione, si lavora anche con Abruzzo

- In merito alla decisione della Regione Marche di trattare i rifiuti di Roma, il ministro dell’Ambiente Sergio Costa sottolinea l’efficacia della collaborazione istituzionale instaurata tra tutti i soggetti coinvolti. La Regione ha difatti reso la disponibilità al trattamento, a condizione che i rifiuti lavorati nell'impianto vengano poi immediatamente riportati fuori dalle Marche per l'abbancamento. Una decisione presa a termine del confronto sul piano deciso martedì scorso dalla cabina di regia tecnica della quale fanno parte dirigenti del ministero dell'Ambiente, della Regione e di Roma Capitale, alla quale ha partecipato anche il ministro Costa. "La scelta della Regione – spiega il ministro Costa – rappresenta il risultato di un positivo dialogo tra le istituzioni: tra il Comune e la Regione Lazio in primis e poi tra le Regioni e quindi con il ministero. In questo senso si sta lavorando con la Regione Abruzzo. Una sinergia istituzionale che dimostra come risolvere anche i problemi più difficili. Il dialogo e la leale collaborazione tra le istituzioni, oltre ogni appartenenza politica, è l'unica arma intelligente nella 'guerra' verso chi non vuole tutelare l'ambiente ma difendere interessi lobbistici". (Rer)