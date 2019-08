Israele: Netanyahu su presunti raid in Iraq, “agiremo contro Iran ovunque necessario” (2)

- Lo scorso 16 agosto, la coalizione internazionale contro il terrorismo guidata da Washington, che sta conducendo incursioni aeree contro obiettivi jihadisti in Iraq, ha annunciato che rispetterà un recente ordine del primo ministro iracheno, Adel Abdul Mahdi, di interrompere tutti i voli senza prima aver ricevuto il permesso esplicito delle autorità di Baghdad. Attraverso un comunicato, la coalizione ha affermato di aver "immediatamente rispettato qualsiasi ordine ricevuto dai suoi partner iracheni". Giovedì, 15 agosto, l'ufficio del primo ministro Mahdi ha annunciato la cancellazione delle "autorizzazioni speciali" per i voli nel suo spazio aereo, che dal 2014 riguardano i voli della coalizione volti a bombardare lo Stato islamico (Is). "Le autorizzazioni verranno ora esclusivamente dal capo delle forze armate", ha affermato l'ufficio del primo ministro. La decisione si applicherà alle operazioni di ricognizione, agli aerei da combattimento, elicotteri e droni. Riguarda "tutte le entità irachene e non irachene", senza menzionare esplicitamente la coalizione. Qualsiasi aereo che vola senza autorizzazione "sarà considerato un aereo ostile e sarà immediatamente trattato dalla difesa aerea", secondo le istruzioni del premier. L'annuncio giunge a pochi giorni dalla misteriosa esplosione di un deposito di armi nel campo militare di Saqr, a sud di Baghdad, che ha provocato 29 feriti. Il primo ministro iracheno ha ordinato l'apertura di un'indagine sull'incidente. Ha anche chiesto che i depositi di armi vengano spostati fuori dalle città irachene. La coalizione è impegnata dal 2014 in Iraq per combattere i jihadisti dell'Is. (Res)