Roma: Comandante Polizia locale, grazie ad agenti ma basta provocazioni, danneggiano Corpo

- "Noto con grande disappunto le ennesime ricostruzioni di stampa che hanno come obiettivo solo quello di denigrare l'intero Corpo, gettando discredito su alcune delle fondamentali attività che migliaia di uomini e donne svolgono con impegno per tutelare la nostra città". E' quanto dichiara in una nota il Comandante della Polizia locale di Roma Antonio Di Maggio in riferimento a notizie e dichiarazioni pubblicate oggi da alcuni quotidiani e televisioni. "Ringrazio tutti gli agenti per l'importante e non sempre facile ruolo che svolgono sul territorio - prosegue Di Maggio -, ed in particolare coloro che in questo momento sono chiamati direttamente in causa, da alcuni in modo beffardo, per una delle attività che ci vede quotidianamente impegnati: garantire il rispetto delle regole poste a salvaguardia dei luoghi e dei monumenti di grande valore storico e artistico- monumentale". E conclude: "Allo stesso tempo confido nella collaborazione di tutti gli appartenenti al Corpo e delle rappresentanze sindacali affinché ogni eventuale difficoltà operativa venga discussa nelle modalità e nelle sedi più opportune, evitando commenti o dichiarazioni pubbliche che rischiano solo di creare confusione e mettere in difficoltà chi, ogni giorno, svolge con dedizione e professionalità il proprio lavoro".(Com)