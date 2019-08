Usa-Egitto: ministri Esteri, colloquio telefonico su terrorismo e sicurezza regionale

- Il segretario di Stato statunitense, Mike Pompeo, ha avuto un colloquio telefonico con il ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry, nella giornata di oggi. Lo ha annunciato il portavoce del dipartimento di Stato, Morgan Ortagus, aggiungendo che le due parti hanno confermato di voler continuare a collaborare nel campo della lotta al terrorismo internazionale. Secondo quanto riportato in una nota del dipartimento di Stato, i due capi della diplomazia hanno concordato sulla gravità della situazione in Libia e ribadito la necessità di una soluzione di natura politica e diplomatica al conflitto in corso nel paese. I due ministri, ha aggiunto Ortagus, hanno poi discusso il futuro della cooperazione bilaterale tra Washington e Il Cairo nel quadro delle più importanti questioni regionali in materia di sicurezza. (Was)