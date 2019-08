Rai: Lorenzin (Civica popolare) su morte Ida Colucci, estate triste perché te ne sei andata

- Beatrice Lorenzin, leader di Civica popolare ed ex ministro della Salute, rende omaggio alla giornalista Ida Colucci, morta oggi a Roma, ricordando quello che successe in occasione del terremoto di tre anni fa in Italia centrale. "Era il 24 agosto del 2016, Il 6 agosto di quello stesso anno Ida Colucci era salita alla direzione del Tg2 e ha condotto quella giornata e le seguenti con grande senso di responsabilità fra speciali ed edizioni straordinarie. Tutto il Tg2 si è mobilitato. Tanti i giornalisti che hanno interrotto le ferie spontaneamente per rientrare in redazione. Quella estate è stata molto triste, lo è anche questa, perché te ne sei andata", conclude Beatrice Lorenzin. (Rin)