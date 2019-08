Imprese: Usa, aziende potranno continuare a collaborare con Huawei per altri 90 giorni

- Gli Stati Uniti consentiranno alle proprie compagnie di proseguire l’attività svolta in collaborazione con il gigante delle telecomunicazioni cinese Huawei per altri 90 giorni. Lo ha annunciato oggi il segretario al Commercio Usa, Wilbur Ross, sottolineando che il provvedimento è teso a dare alle compagnie di telecomunicazioni statunitensi che si occupano della copertura nelle aree rurali, a cui Huawei fornisce grandi quantità di attrezzature e componenti, un lasso di tempo sufficiente ad interrompere qualsiasi tipo di collaborazione senza danni alla propria attività. “Continuiamo ad esortare i nostri cittadini a privarsi di qualsiasi prodotto Huawei, ma ci rendiamo anche conto che per evitare danni è necessario dare più tempo a questo processo”, ha detto Ross, annunciando che nel prossimo futuro saranno inserite nella lista delle entità soggette a sanzioni altre 46 aziende affiliate al colosso delle telecomunicazioni cinese. “Il provvedimento annunciato dagli Stati Uniti ha chiare motivazioni politiche, e viola i principi della libera concorrenza: questi tentativi di danneggiare l’attività di Huawei non aiuteranno gli Stati Uniti a raggiungere la leadership in ambito tecnologico”, si legge in un comunicato diffuso oggi dall’azienda cinese. (segue) (Was)