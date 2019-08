Imprese: Usa, aziende potranno continuare a collaborare con Huawei per altri 90 giorni (2)

- La scorsa settimana, Huawei ha ingaggiato tre avvocati esperti in sanzioni economiche alla sua rete di lobbisti a Washington in risposta alle crescenti pressioni provenienti dall’amministrazione del presidente Usa, Donald Trump. I tre avvocati dello studio legale Sidley Austin lavoreranno per conto di Huawei in aree quali “il controllo alle esportazioni, il commercio, le sanzioni economiche e altre questioni legate alla sicurezza nazionale”, secondo una richiesta di registrazione presentata alle autorità Usa. Sidley Austin è uno studio legale con sede a Chicago, specializzato in contenziosi transattivi. I tre legali, recentemente registratisi come lobbisti per Huawei, sono Robert Torresen, Thomas Green e Mark Hopson, specializzati in crimini finanziari e sanzioni economiche. (segue) (Was)