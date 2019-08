Imprese: Usa, aziende potranno continuare a collaborare con Huawei per altri 90 giorni (5)

- Secondo “Bloomberg”, l’azienda inizia comunque ad avvertire gli effetti del bando: il fatturato di Huawei era cresciuto del 39 per cento nel primo trimestre di quest’anno, in forte aumento rispetto alla fine del 2018; nel secondo trimestre, però, la crescita ha subito una decelerazione, sino ad attestarsi al 30 per cento per i primi sei mesi dell’anno in corso. Huawei sta intraprendendo tutte le iniziative possibili per aumentare le vendite su scala mondiale, assegnando 10mila sviluppatori su tre turni giornalieri per sviluppare alternative ai software e alle componenti Usa. Sinora l’azienda ha sostenuto il fatturato assicurandosi contratti per le apparecchiature 5G; nel frattempo, il management sostiene il morale interno distribuendo premi ai dipendenti che hanno maggiormente contribuito a scongiurare una crisi immediata. (segue) (Was)