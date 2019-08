Usa-Angola: Pompeo, incontro con omologo incentrato su cooperazione bilaterale

- Il segretario di Stato statunitense, Mike Pompeo, ha incontrato oggi a Washington il suo omologo dell’Angola, Manuel Augusto. Lo si apprende grazie ad una nota diffusa dal dipartimento di Stato, in cui si aggiunge che il capo della diplomazia statunitense ha ribadito l’importanza della cooperazione bilaterale tra Washington e Luanda. Secondo quanto riportato nel documento, Pompeo ha anche espresso il suo apprezzamento nei confronti del programma di riforme avviato dal presidente dell’Angola, Joao Lourenco, a partire dal 2017. Il colloquio, riferisce la nota, si è incentrato sulla discussione di un possibile rafforzamento della cooperazione bilaterale in ambito commerciale e finanziario. (Was)