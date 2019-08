Brasile: la Camera vota questa settimana legge che regola porto d'armi (3)

- I due decreti presidenziali che modificano completamente la ratio dello statuto sul disarmo, erano stati pesantemente criticati sia nel merito sia nel metodo. Lo scorso 15 gennaio il presidente aveva firmato il decreto che modifica in senso meno restrittivo lo statuto del disarmo, facilitando per i cittadini l'acquisto e il possesso e di armi da fuoco. Il provvedimento rendeva più semplice per i cittadini l'acquisto e la detenzione di un'arma in casa o presso il proprio posto di lavoro. Il decreto stabiliva nuovi criteri per motivare la "effettiva necessità" di possedere l'arma. Tra questi, la residenza in un'area pericolosa del paese. Il decreto, inoltre, dava agli stessi cittadini e non più alla polizia la facoltà di decidere della necessità dell'arma. (segue) (Brb)