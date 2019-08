Disabili: Granato (M5s), da Zoccano nessuna propaganda, Lega nega evidenza su Caregiver

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vincenzo Zoccano, sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri con delega alla Famiglia e alla disabilità non fa “propaganda” ma parla “di fatti oggettivi” quando si riferisce ai fondi per i Caregiver. Lo afferma in una nota la senatrice del Movimento 5 stelle Bianca Laura Granato che dichiara: “il ministro Locatelli taccia il sottosegretario Zoccano di voler fare propaganda con i disabili. Ci chiediamo come possa dire la Lega che sarà possibile utilizzare i fondi per i Caregiver se, ad oggi, manca una norma che li identifichi”. Il ministro Locatelli “dovrebbe anche sapere che le poche Regioni che hanno legiferato in materia – prosegue Granato –, peraltro con evidenti differenze che comporterebbero trattamenti differenti per casi analoghi, non hanno ancora proceduto alla revisione delle loro normative che identificano i Caregiver familiari come volontari e non prevedono alcuna regola certa e omogenea per la loro corretta individuazione. Sarebbe quindi impossibile dare loro un sostegno diretto senza passare ancora, come già avviene oggi, attraverso l'assegno di cura erogato da alcuni enti regionali”. E conclude: “Se poi Locatelli pensa di demandare alle Regioni la gestione di quei fondi per altre ragioni, in vista della possibile campagna elettorale, allora noi saremo al fianco dei Caregiver familiari per tutelare i loro diritti fino in fondo e per dare loro una legge che riconosca diritti e doveri omogenei in tutta la nazione, in quanto svolgono un ruolo determinante per la cura della persona con disabilità, sussidiario a quello dello Stato".(Com)