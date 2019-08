Imprese: Usa, Capital One acquisisce banca investimento KippsDeSanto

- L’istituto bancario statunitense Capital One ha portato a termine l’acquisizione di KippsDeSanto, una banca d’investimento con sede in Virginia specializzata in attività relative ai mercati della difesa e dell’aerospazio. L’accordo, in base al quale KippsDeSanto manterrà il suo nome e continuerà ad operare come una sussidiaria indipendente di Capital One, è stato annunciato oggi dalle due banche, che non hanno però specificato il prezzo dell’operazione. “L’accordo ci consentirà di ampliare la nostra offerta nei settori della difesa e dell’aerospazio, e nel prossimo futuro ci darà anche la possibilità di estendere il nostro raggio d’azione ad altri ambiti, come il comparto sanitario”, ha detto il managing director di KippsDeSanto, Bob Kipps, aggiungendo che l’operazione “contribuirà a rafforzare la nostra crescita in maniera importante”. (Was)