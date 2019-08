Economia: Usa, Trump esorta Fed a ridurre tassi interesse di riferimento (2)

- Lo scorso 14 agosto, Trump ha sferrato un nuovo attacco alla Fed dopo il crollo dei titoli registrato a Wall Street. “La Fed deve fare qualcosa! La Fed è la Banca centrale degli Stati Uniti, non la Banca centrale del mondo”, ha scritto Trump sul suo profilo Twitter, aggiungendo che viste le ingenti somme di denaro versate negli Stati Uniti dagli investitori, queste persone si aspettano “sicurezza”. Le dichiarazioni del capo dello Stato giungono dopo il tonfo della Borsa che, per la prima volta dal 2007, ha visto i rendimenti delle obbligazioni statunitensi a breve termine superare quelli a lungo termine. Questa tendenza, secondo i principali analisti economici internazionali, suggerisce che la fiducia degli investitori nell'economia Usa sta vacillando. Credit Suisse, fra i principali istituti finanziari al mondo, spiega che le recessioni si verificano in genere entro 18-24 mesi dopo un'inversione estesa della curva dei rendimenti. (segue) (Was)