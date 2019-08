Economia: Usa, Trump esorta Fed a ridurre tassi interesse di riferimento (3)

- Secondo gli osservatori, quindi, quello della scorsa settimana potrebbe essere stato un colpo di avvertimento, anche se di certo non è stato leggero. L’indice Dow Jones a mezzogiorno (le 18 in Italia) è sceso di oltre 650 punti, mentre lo Standard & Poor 500 segnava un calo del 2,5 per cento e il Nasdaq, che raccoglie i titoli tecnologici, circa il 2,9 per cento. Dieci degli undici settori del mercato finanziario Usa oggi si sono attestati nella colonna delle perdite, con particolare attenzione ai comparti energia, beni di prima necessità e servizi finanziari. (Was)