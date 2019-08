Israele: Netanyahu su presunti raid in Iraq, “agiremo contro Iran ovunque necessario”

- Israele agisce e agirà contro l’Iran ovunque sia necessario. Lo ha detto oggi da Kiev il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, rispondendo ai giornalisti sui presunti raid di Gerusalemme contro obiettivi iraniani in Iraq. “L’Iran non ha immunità, da nessuna parte”, ha affermato, lasciando intendere – come sottolinea il quotidiano “The Times of Israel” – che Israele potrebbe aver compiuto raid contro le forze iraniane dislocate in Iraq. Secondo il quotidiano panarabo edito a Londra “Asharq al Awsat”, i cacciabombardieri stealth F-35 dell'aeronautica israeliana avrebbero colpito il 19 luglio un deposito di razzi in una base delle milizie sciite a nord di Baghdad. Lo Stato ebraico conduce spesso attacchi aerei in territorio siriano, colpendo le spedizioni di missili iraniani destinate al gruppo libanese Hezbollah. Ufficialmente, Israele non effettua raid aerei in Iraq dal 1981. E’ in questo contesto che nei giorni scorsi il primo ministro iracheno, Adel Abdul Mahdi, ha interdetto il volo sui cieli iracheni a tutti i velivoli che non hanno ricevuto l’autorizzazione dal capo dell’esecutivo. “Le forze di sicurezza – ha sottolineato oggi il generale Yahya Rasool, portavoce del comando delle operazioni congiunte in Iraq - prenderanno di mira tutti gli aerei che volano senza l'approvazione del comandante in capo e primo ministro Adel Abdul Mahdi". Qualsiasi velivolo intercettato dai radar in queste condizioni verrà trattato "come aviazione ostile". (segue) (Res)