Paraguay: governo inserisce Hezbollah e Hamas in lista terrorismo internazionale

- Il governo del Paraguay attraverso un decreto ha riconosciuto oggi l'organizzazione libanese Hezbollah e palestinese Hamas come organizzazioni terroristiche internazionali. "Questo decreto ci obbliga ad adottare un protocollo in materia di sicurezza e di lotta al terrorismo internazionale che ci permette agire anche sul fronte del finanziamento di queste organizzazioni", ha dichiarato oggi il ministro degli Interni, Juan Ernesto Villamayor in dichiarazioni rilasciate all'agenzia di stampa ufficiale "Ip". "Questo riconoscimento ci obbliga a rafforzare le azioni di prevenzione del terrorismo attraverso la polizia nazionale ed il controllo del flusso di divise attraverso la segreteria per la Prevenzione del riciclaggio (Seprelad) e la sovrintendenza al sistema finanziario”, ha aggiunto. (Abu)