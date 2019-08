Venezia: slitta a domani termine presentazione proposte attracco grandi navi

- È stato inoltrato a tutti i partecipanti del tavolo che sta studiando le soluzioni tecniche per portare le grandi navi fuori da San Marco, il sollecito per l'invio della documentazione chiesta dal Mit entro lo scorso 18 agosto e, attualmente, giunta solo da alcuni soggetti. Il sollecito, a firma dell'Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico settentrionale, è stato inoltrato in vista del prossimo incontro del tavolo tecnico, previsto per il 22 agosto, e riguarda le sintesi delle azioni da intraprendere, ciascuno per il proprio campo di competenza, per usare da subito gli attracchi diffusi, come le banchine Fusina e Lombardia. Le valutazioni, analisi e considerazioni delle azioni da intraprendere sono essenziali per la effettiva e puntuale attuazione della richiesta da parte del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Danilo Toninelli, e per una appropriata e conveniente pianificazione della eventuale riorganizzazione infrastrutturale delle banchine individuate. (segue) (Com)