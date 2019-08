Venezia: slitta a domani termine presentazione proposte attracco grandi navi (2)

- Un comunicato informa che, in considerazione dell'importanza del prossimo incontro del gruppo di lavoro, finalizzato all'individuazione e alla definizione condivisa di soluzioni alternative sostenibili, strutturali e adeguate per consentire l'ormeggio e l'operatività delle navi da crociera per la stagione in corso, è stato fissato un nuovo termine per l'invio dei contributi da parte di tutti i soggetti interessati entro le ore 12 di domani, martedì 20 agosto. Al tavolo partecipano, oltre a Mit, Autorità portuale e Capitaneria di porto di Venezia, Guardia di Finanza, Polizia di frontiera, Agenzia del demanio, Venezia terminal passeggeri spa, Terminal intermodale Venezia spa, Terminal rinfuse Venezia spa, Venice roportmos e le compagnie croceristiche interessate. (Com)