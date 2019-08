Usa-Canada: Pompeo ad Ottawa il 22 agosto, previsti incontri con premier e omologa

- Il segretario di Stato statunitense, Mike Pompeo, si recherà in visita ufficiale in Canada il prossimo 22 agosto. Lo si apprende grazie ad una nota diffusa dal dipartimento di Stato Usa, in cui si aggiunge che il capo della diplomazia statunitense incontrerà il primo ministro canadese, Justin Trudeau, e la sua omologa Chrystia Freeland. Stando alle informazioni diffuse, i colloqui saranno incentrati sulla discussione di alcune questioni di rilievo nel quadro della cooperazione strategica e degli obiettivi comuni di Washington e Ottawa, come la stabilizzazione del Venezuela. (Was)