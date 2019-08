Kosovo: premier Haradinaj, accordo con Montenegro per discutere demarcazione confini (4)

- Proprio quest’ultimo schieramento, forza politica dell’opposizione nazionalista di sinistra, ha tentato anche un estremo tentativo di impedire il voto lanciando gas lacrimogeni in parlamento e suscitando dure reazioni della comunità internazionale: gli ambasciatori di diversi paesi occidentali hanno condannato l’uso della violenza fino a recarsi recandosi direttamente presso la sede Assemblea nazionale di Pristina per mostrare il proprio sostegno al completamento del processo. Anche il presidente Hashim Thaci ha condannato il lancio di gas lacrimogeni parlando di gesti “dannosi per la reputazione internazionale del Kosovo”. (segue) (Kop)