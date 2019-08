Francia-Russia: Putin, paesi storicamente partner

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia è storicamente uno dei partner chiave della Russia: "Sono grato al presidente (Emmanuel Macron) per aver accettato il nostro invito a partecipare alle celebrazioni solenni" della fine dalla Seconda guerra mondiale il 9 maggio 2020. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, prima del colloquio odierno a Fort De Bregancon con l'omologo francese Macron. "Insieme alla Francia, siamo emersi vittoriosi dalla lotta contro il nazismo nella Seconda guerra mondiale, e sono grato al presidente per aver accettato il nostro invito a venire (in Russia) per le celebrazioni solenni il 9 maggio 2020", ha dichiarato Putin.l(Frp)