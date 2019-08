Meteo: le previsioni per domani a Torino e in Piemonte

- A Torino domani, martedì 20 agosto, cieli molto nuvolosi o coperti con tendenza a graduali schiarite dal pomeriggio. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 3900m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: prosegue il transito di impulsi instabili sulle Alpi, soggette a frequenti acquazzoni temporali specie tra VDA e alto Piemonte. Sulla Valpadana e Liguria tempo stabile, asciutto e in prevalenza soleggiato seppur con annuvolamenti che transiteranno specie sulla pianura piemontese. In serata qualche temporale possibile tra torinese, biellese, alto novarese. Clima che si mantiene caldo e afoso, venti deboli e mar ligure poco mosso. (Rpi)