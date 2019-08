Rifiuti Roma: Raggi, grazie a Regione Marche, collaborazione tra istituzioni è fondamentale

- "Voglio ringraziare la Regione Marche e il suo presidente, Luca Ceriscioli, per la decisione di offrire disponibilità al trattamento di una parte dei rifiuti indifferenziati prodotti nella città di Roma". Lo dichiara la sindaca di Roma Virginia Raggi. "La collaborazione tra le istituzioni si dimostra ancora una volta fondamentale per affrontare questioni complesse come quella relativa alla gestione dei rifiuti, nell'ambito di un dialogo costruttivo nell'interesse dei cittadini", conclude Raggi.(Com)