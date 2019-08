Brasile: la Camera vota questa settimana legge che regola porto d'armi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 7 maggio invece, il presidente Bolsonaro aveva firmato il decreto che rendeva più flessibile l'ottenimento del porto d'armi, modificando la disciplina fissata con lo statuto del disarmo del 2004. Un testo secondo cui per ottenere il permesso a portare con sé un'arma da fuoco è necessario dimostrare "l'effettiva necessità legata all'esercizio di una particolare attività professionale". Il nuovo decreto riconosceva la "necessità" del porto d'armi direttamente a una nutrita serie di categorie professionali, mantenendo per il portatore requisiti personali tra cui la capacità tecnica e l'integrità psicologica. Il provvedimento concedeva inoltre ai proprietari terrieri il permesso di usare le armi in tutto il perimetro del possedimento. (segue) (Brb)