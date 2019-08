Cile: Cepal esorta il paese ad aderire ad accordo Escazù in materia ambientale

- La Commissione economica per l’America Latina e i Caraibi (Cepal) esorta l’esecutivo cileno ad aderire all’Accordo regionale sull’accesso all’informazione e alla giustizia in materia ambientale, comunemente noto come “accordo di Escazù”. Lo ha dichiarato il segretario della Commissione, Alicia Barcena, in un’intervista pubblicata oggi dal quotidiano “La Tercera”. “Speriamo di poter includere al più presto il Cile nella lista dei paesi impegnati nella promozione dello sviluppo sostenibile, della democrazia ambientale e dei diritti umani”, ha detto il segretario della Cepal. "L’accordo rappresenta uno sviluppo di grande importanza per il multilateralismo regionale: si tratta del primo trattato ambientale a livello continentale”, ha aggiunto Barcena, sottolineando che l’accordo “consente ai paesi aderenti di accedere a risorse speciale per il raggiungimento degli obiettivi prefissati”. (segue) (Abu)