Cile: Cepal esorta il paese ad aderire ad accordo Escazù in materia ambientale (3)

- La decisione del governo cileno di non aderire all'accordo contrasta inoltre con l'impegno assunto dal presidente Pinera proprio in questa materia con l'organizzazione della conferenza sul cambio climatico, Cop25, che si disputerà nella capitale Santiago del Cile tra il 2 e 13 dicembre del 2019. "Sarà una grande opportunità per il nostro paese e per il mondo intero di prendere veramente coscienza che il tempo si sta esaurendo e che ogni giorno gli obiettivi in agenda sullo sviluppo sostenibile sono più urgenti e più ambiziosi", ha detto il presidente cileno al momento di confermare lo svolgimento in Cile del principale forum globale in materia di cambio climatico, dopo che il governo brasiliano di Jair Bolsonaro, a pochi giorni dall'assunzione aveva desistito ufficialmente dall'impegno assunto dall'ex presidente Dilma Rousseff. (Abu)