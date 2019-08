Russia: Putin, non esiste rischio radiazioni dopo incidente Arkhangelsk

- Non c'è alcuna minaccia di radiazioni eccessive dopo l'incidente avvenuto nei giorni scorsi durante un test nell'area militare di Arkhangelsk: lo ha assicurato il presidente russo Vladimir Putin, prima dell'incontro di oggi a Fort De Bregancon con l'omologo francese Emmanuel Macrdon. Secondo Putin, nell'area dell'incidente dove sono morti alcuni dipendenti della società russa Rosatom e del ministero della Difesa, non vi è alcun rischio. "Alcuni esperti, inclusi esperti indipendenti, sono stati invitati là. Stanno monitorando la situazione. In ogni caso, io ricevo questi rapporti, ricevo i rapporti dei nostri esperti, sia militari che civili. Non vediamo alcuno cambiamento serio nell'area", ha affermato Putin precisando che sono state prese "misure preventive" in modo da scongiurare ogni rischio.(Frp)