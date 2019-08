Tpl Roma: chiusa il 27 agosto ferrovia Termini Centocelle per manutenzione capolinea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 27 agosto, la circolazione della ferrovia regionale Termini-Centocelle sarà interrotta per l'intera giornata per consentire lavori di manutenzione al capolinea di Termini/via Giolitti. Al posto dei treni potrà essere utilizzata la linea bus 105, le cui fermate si trovano in prossimità di quelle ferroviarie ad eccezione di: Santa Bibiana (sarà effettuata in via Principe Eugenio); Porta Maggiore (sarà effettuata in direzione Centocelle in via Casilina angolo piazzale Labicano e in direzione Termini a piazza di Porta Maggiore); Ponte Casilino (sarà effettuata in direzione Centocelle in via Casilina angolo via Casilina Vecchia e in direzione Termini a piazza del Pigneto); Sant´Elena (sarà effettuata in direzione Centocelle in via Casilina altezza circonvallazione Casilina e in direzione Termini a circonvallazione Casilina di fronte alla stazione Pigneto della metro C). Il 28 agosto il servizio riprenderà regolarmente. (Rer)