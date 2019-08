Gli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti a Roma e nel LazioVARIEPresentazione dell'iniziativa “Cene insieme.. nella piazza della solidarietà” in programma il 23 e il 24 agosto, alle ore 20, in piazza Scotolatori a Viterbo. Il ricavato sarà devoluto all'Emporio solidale.Sede dell'Emporio solidale in piazza Porsenna, quartiere Santa Barbara – Viterbo(ore 11:00)Il sindaco di Viterbo Giovanni M. Arena incontrerà il presidente della As Viterbese Marco Arturo Romano. All'incontro saranno presenti l'assessore allo sport Marco De Carolis, il consigliere comunale delegato alle società sportive Matteo Achilli, il consigliere comunale Giulio Marini, il direttore generale della As Viterbese Diego Foresti.Palazzo dei Priori, sala rossa – Viterbo(ore 15:00)(Rer)