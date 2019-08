Kosovo: premier Haradinaj, accordo con Montenegro per discutere demarcazione confini (2)

- Il parlamento del Kosovo, dopo le diverse interruzioni a causa del lancio di lacrimogeni di alcuni esponenti dell'opposizione, ha approvato il 21 marzo 2018 la ratifica dell'accordo sulla demarcazione dei confini con il Montenegro. L’accordo è stato votato con 80 voti a favore, il minimo necessario per ottenere il quorum dei due terzi, mentre sono 11 i parlamentari che si sono espressi in maniera contraria. La ratifica dell’accordo era l’ultima condizione necessaria per ottenere l’abolizione dei visti d’ingresso per cittadini kosovari nei paesi dell’Unione europea. (segue) (Kop)