Kosovo: premier Haradinaj, accordo con Montenegro per discutere demarcazione confini (3)

- “Il Kosovo otterrà la liberalizzazione dei visti da parte dell'Unione europea intorno alla metà del prossimo dicembre”, ha dichiarato il presidente del parlamento di Pristina Kadri Veseli, dopo che l'assemblea legislativa ha ratificato l'accordo con il Montenegro grazie al raggiungimento degli 80 voti a favore, ovvero il minimo necessario per ottenere il quorum dei due terzi necessario. Nelle scorse settimane lo stesso Veseli, leader dello schieramento leader della maggioranza di governo (Partito democratico del Kosovo, Pdk), è stato protagonista di un’intensa attività di mediazione tra i capi gruppo dei partiti kosovari nel tentativo di assicurare i numeri per la ratifica. Diverse volte infatti nelle scorse settimane il voto sulla ratifica era sfumato per il mancato raggiungimento dei due terzi dei consensi in parlamento a Pristina, a causa soprattutto dell’ostruzionismo della Lista serba e del movimento Vetevendosje. (segue) (Kop)