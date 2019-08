I fatti del giorno - Balcani (3)

- Nord Macedonia: oggi riunione governo su questione blocco esportazioni verso Kosovo - Il governo macedone discuterà oggi in merito alla situazione del blocco delle esportazioni imposto dal Kosovo. Secondo quanto affermato nei giorni scorsi dal ministro dell’Agricoltura, delle Foreste e delle Risorse idriche della Macedonia del Nord, Trajan Dimkovski, nella giornata di oggi lunedì 19 agosto, ci sarà un incontro con il ministro dell’Economia Kreshnik Bekteshi e il direttore dell’Agenzia per i prodotti alimentari Zoran Atanosov, al fine di affrontare la questione, visto il blocco imposto da Pristina all’export in Kosovo di patata e miele provenienti dalla Macedonia del Nord. (segue) (Res)