Nicaragua: opposizione presenta proposta di riforma elettorale, no a rielezione e modifica collegi (7)

- Già lo scorso 10 giugno, parlando al comitato Affari esteri della Camera dei rappresentanti Usa, Vivanco aveva chiesto agli Stati Uniti di imporre sanzioni mirate contro i funzionari nicaraguensi responsabili di violazioni. “Hrw è estremamente preoccupata per il rischio di impunità per i responsabili di violazioni dei diritti umani in Nicaragua”, ha detto Vivanco. “Il governo Usa dovrebbe prendere una posizione forte rispetto alle atrocità commesse in Nicaragua, imponendo sanzioni mirate nei confronti di alti funzionari responsabili di abusi”. L’Ong ha espresso particolare preoccupazione per la recente approvazione di una legge di amnistia, che se da una parte ha consentito di accelerare il rilascio dei prigionieri politici concordato con l'opposizione, dall'altra rischia di lasciare impuniti i responsabili di violazioni dei diritti umani. (segue) (Mec)