Ue-Russia: Macron, serve nuova architettura per la sicurezza europea

- L'Unione europea e la Russia dovrebbero creare una nuova architettura della sicurezza europea: è l'idea rilanciata dal presidente francese Emmanuel Macron, appena prima del colloquio bilaterale di oggi a Fort De Bregancon con il presidente russo Vladimir Putin. "Credo che riusciremo a creare una nuova architettura della sicurezza tra Ue e Russia. La Francia è pronta ad avere un ruolo in questo processo. Intendo il disarmo, così come altre questioni. Penso che saremo in grado di lavorare insieme sulla sicurezza del nostro continente", ha dichiarato Macron. Putin, da parte sua, ha confermato la volontà di parlare delle questioni della sicurezza internazionale: "Il presidente (Macron) ha menzionato i problemi in quest'area, e realmente esistono", ha detto il presidente russo auspicando che la Francia possa ascoltare le preoccupazioni di Mosca sulla sicurezza. (Frp)