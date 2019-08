Viterbo: il 31 agosto torna a Vallerano "La notte delle candele"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tredicesima edizione per "La notte delle candele di Vallerano": l'unica e inconfondibile iniziativa nata nel cuore della Tuscia viterbese per coinvolgere, al chiaro di luna e fiaccole, abitanti e visitatori in un turbinio di eventi culturali che vanno dai vicoli alle piazze del paese. Come da tradizione, l'ultimo sabato di agosto l'associazione Notte delle candele di Vallerano ha in programma una serie di iniziative che saranno incentrate sul tema "L'arte salverà il mondo". Dopo i successi in Andorra con la gemellata "Nit d'Espelmes" lo scorso giugno e "La notte delle candele in polvere" al Castello di Santa Severa, si darà il via, dal tramonto in poi del 31 agosto alla versione ufficiale della celebre manifestazione che richiama ogni anno migliaia di visitatori da ogni parte di Italia ed Europa. Quasi trenta saranno questa volta gli artisti coinvolti, che si esibiranno in contemporanea e ad oltranza, a partire dalle 21, in ogni scorcio del paese. Ad anticipare "La notte delle candele" sarà la rassegna "Piccole serenate notturne", organizzata dal Comune di Vallerano, che quest'anno si svolgerà in piazza dell'Oratorio il 21, 23 e 25 agosto, con tre concerti a ingresso libero.(Com)