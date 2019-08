Sicilia: pubblicata gara per progettazione viadotto Cansalamone di Sciacca (Ag)

- La Regione Sicilia ha pubblicato una gara per la progettazione esecutiva del viadotto Cansalamone della città di Sciacca, perla del turismo isolano, tagliata in due da otto anni per la chiusura del viadotto, con gravi disagi per la viabilità e per i residenti di alcuni quartieri. ”Quello per la sicurezza stradale – ha commentato il governatore Nello Musumeci, in qualità di commissario straordinario contro il dissesto idrogeologico – è un impegno prioritario ed è per questo che è stata stanziata una somma pari a cinque milioni di euro per il monitoraggio straordinario di ponti, viadotti e gallerie di competenza delle ex Province”. Un ampio piano di verifiche che fornirà una mappa dettagliata ed aggiornata sulle infrastrutture viarie provinciali. “In perfetta sinergia – ha proseguito Musumeci - l’Ufficio contro il dissesto idrogeologico ha affrontato l’annosa vicenda del viadotto Cansalamone di Sciacca, bruciando i tempi e mettendo la parola fine ad una vera e propria odissea”. (segue) (Ren)