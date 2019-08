Rai: M5s, con Ida Colucci azienda perde grande professionista

- I componenti del Movimento cinque stelle in commissione di Vigilanza Rai scrivono, in una nota, che "con la scomparsa di Ida Colucci, il Tg2, la Rai e il mondo del giornalismo tutto perde una grande professionista. Una giornalista attenta, grande lavoratrice con una rara sensibilità". (Com)